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محافظات

وزيرا الصحة والإسكان في أسوان لكشف أسباب الإصابات بالنزلات المعوية

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

وصل كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة أسوان صباح اليوم، الإثنين، وكان فى استقبالهما بمطار أسوان اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

مؤتمر صحفى لوزيري الصحة والإسكان 

ومن المقرر أن يعقد وزيرا الصحة والإسكان، مؤتمرًا صحفيا، بمستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة، لكشف حقيقة أسباب الإصابة بالنزلات المعوية التى شهدتها محافظة أسوان خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر يشهد المؤتمر إعلان نتيجة تحليل المعامل المركزية لوزارة الصحة وحقيقة ما يتم تداوله بشأن الحالات المرضية في أسوان، ويعلن المؤتمر و⁠انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات، بعد التقارير الواردة عن أن المستشفيات شبه خالية.

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أسوان الصحة تلوث المياه اصابات حالات كوليرا

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