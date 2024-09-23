مركز التطوير المهني بجامعة سوهاج ينظم دورات تدريبية في التسويق

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جانب من الدورات التدريبية، والذي ينظمه مركز التطوير المهني بالجامعة لتأهيل الطلاب لسوق العمل، وذلك تنفيذًا لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وفي إطار مشروع التطوير المهني بالجامعات المصرية، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور سيد جبريل مدير المركز، والدكتور عمرو نصار نائب مدير المركز وعدد من المدربين والعاملين بالمركز، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي الجديد.

مركز التطوير المهني بجامعة سوهاج ينظم دورات تدريبية في مجال التسويق

وأكد النعماني علي استمرار كافة الفاعليات التي تنظمها الجامعة ضمن مبادرة بداية، ومنها تنظيم دورات تأهيلية وتدريبية للطلاب لإعدادهم لمتطلبات سوق العمل وجعلهم أكثر قدرة علي المنافسة سواء محليا أو دوليًا، مؤكدًا علي أن مركز التطوير المهني بالجامعة له دور هام وإيجابي في تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل.

وأشار الدكتور خالد عمران إلى أن الدورات التي يتم تنظيمها هي إدارة الجودة والتسويق، والتي لها أضلع أساسية في العملية الإنتاجية، مضيفًا أن التدريب يستهدف تنمية مدارك المتدربين لكل ما تشمله مراحل الإنتاج، والمواصفات التي يجب أن تتصف بها المخرجات، والخطط الموضوعة لمواجهة التغيرات الخارجية والداخلية المتسارعة في ظل المنافسات الإقتصادية العالمية.

مشروع التطوير المهني بالجامعات المصرية

وذكر الدكتور سيد جبريل أنه يشارك بالتدريب في دورة إدارة الجودة 30 طالب وطالبة، بينما بلغ عدد طلاب دورة التسويق 25 طالب وطالبة، وتستمر الدورتين من يوم الأحد الموافق 22 من شهر سبتمبر وحتى الخميس 26 من نفس الشهر، يوميًا من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 4 مساءا، مضيفًا أنه يقوم بالتدريب مدربين بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وهم الدكتورة نهي يسري الفحام بدورة التسويق، بينما يقوم بالتدريب بدورة إدارة الجودة المهندس مصطفى الصيفي.