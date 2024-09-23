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انهيار الإعلامية حياة عبدون أمام قبر والدها في الشرقية: كنت خير أب وسند (صور)

تشييع جثمان والد
تشييع جثمان والد حياة عبدون، فيتو

دخلت الإعلامية حياة عبدون كبير مذيعات التليفزيون المصري وعضو مجلس النواب السابق وعضو البرلمان الأوروبي المتوسطي في حالة انهيار تام وبكاء مستمر أمام قبر والدها بقرية غزالة عبدون التابعة لمركز فاقوس محافظة الشرقية قائلة:"مع السلامة ياحبيبي..كنت خير أب وسند.. كفيت ووفيت..ويجمعنى بيكم في الجنة ان شاءالله".

موعد ومكان عزاء والد الإعلامية حياة عبدون

تشييع جثمان والد حياة عبدون في جنازة شعبية مهيبة بالشرقية 

وشيع العشرات من أهالي قرية غزالة عبدون التابعة لمركز فاقوس منذ قليل جثمان المهندس حسن أحمد عبدون عمدة القرية والذى وافته المنية بعد صراع مع المرض وسط حالة من الحزن سيطرت علي الجميع.

تشييع جثمان والد حياة عبدون في جنازة شعبية مهيبة بالشرقية،فيتو
انهيارالاعلامية حياة عبدون أمام قبروالدها في الشرقية،فيتو

موعد ومكان عزاء والد الإعلامية حياة عبدون

وأعلنت الإعلامية حياة عبدون كبير مذيعات التليفزيون المصري وعضو مجلس النواب السابق وعضو البرلمان الأوروبي المتوسطي رحيل والدها، المهندس حسن أحمد عبدون عمدة قرية غزالة عبدون التابعة لمركز فاقوس محافظة الشرقية بعد صراع مع المرض.

انهيارالاعلامية حياة عبدون أمام قبروالدها في الشرقية،فيتو1

وقالت الإعلامية الشهيرة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إنه سيتم تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، اليوم الإثنين، ويقام العزاء بغزالة عبدون ويوم الخميس المقبل في قاعة الفردوس مسجد القوات المسلحة.

تشييع جثمان والد حياة عبدون في جنازة شعبية مهيبة بالشرقية،فيتو1

أرملة الإعلامي الرياضي الراحل محسن نوح وشقيقة احمد عبدون

والإعلامية حياة عبدون هي ارملة الإعلامي الرياضي الراحل محسن نوح وشقيقة الاعلامى احمد عبدون وإعلامية تليفزيونية من جيل مذيعات الثمانينيات، حاصلة على درجة الدكتوراة، وفازت بعضوية مجلس النواب عام 2010 بمقعد الكوتة عن محافظة الشرقية، وترشحت لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن دائرة فاقوس بالشرقية وظهرت فى بعض الأعمال الفنية بالسينما.

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