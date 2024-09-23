موعد ومكان عزاء والد الإعلامية حياة عبدون

أعلنت الإعلامية حياة عبدون كبير مذيعات التليفزيون المصري وعضو مجلس الشعب السابق وعضو البرلمان الأوروبي المتوسطي رحيل والدها، المهندس حسن أحمد عبدون عمدة قرية غزالة عبدون التابعة لمركز فاقوس محافظة الشرقية بعد صراع مع المرض.

وقالت الإعلامية الشهيرة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إنه سيتم تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، اليوم الإثنين، ويقام العزاء بغزالة عبدون ويوم الخميس المقبل في قاعة الفردوس مسجد القوات المسلحة.

والد الإعلامية حياة عبدون، فيتو

أرملة الإعلامي الرياضي الراحل محسن نوح

والإعلامية حياة عبدون هي ارملة الإعلامي الرياضي الراحل محسن نوح وإعلامية تليفزيونية من جيل مذيعات الثمانينيات، حاصلة على درجة الدكتوراة، وفازت بعضوية مجلس الشعب عام 2010 بمقعد الكوتة عن محافظة الشرقية، وترشحت لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن دائرة فاقوس بالشرقية وظهرت فى بعض الأعمال الفنية بالسينما.

والد حياة عبدون، فيتو