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محافظات

محلى نجع حمادي يكشف حقيقة تلوث مياه الشرب بالمركز

مياه الشرب، فيتو
مياه الشرب، فيتو

أكد رئاسة مدينة ومركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات، وشدد على أن مياه الشرب بالمركز لا توجد بها أي ملوثات. 

كما أكدوا أن جميع المصابين الموجودين فى مستشفى نجع حمادي أصيبوا بنزلة معوية.

وقد بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي  للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، داخل مستشفي أسوان التخصصي، حيث يتناول تفاصيل التقرير النهائي حول أسباب حالات النزلات المعوية بين عشرات من المواطنين في  محافظة أسوان. 

 

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