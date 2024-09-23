محلى نجع حمادي يكشف حقيقة تلوث مياه الشرب بالمركز
أكد رئاسة مدينة ومركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات، وشدد على أن مياه الشرب بالمركز لا توجد بها أي ملوثات.
كما أكدوا أن جميع المصابين الموجودين فى مستشفى نجع حمادي أصيبوا بنزلة معوية.
وقد بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، داخل مستشفي أسوان التخصصي، حيث يتناول تفاصيل التقرير النهائي حول أسباب حالات النزلات المعوية بين عشرات من المواطنين في محافظة أسوان.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.