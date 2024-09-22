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محافظ أسوان يتابع جهود الفرق الفنية لاستكمال أخذ العينات بالمحطات والشبكات والمرشحات (صور)

اللواء الدكتور إسماعيل
اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الفرق الفنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجهاز تنظيم المياه لاستكمال أعمال أخذ العينات من المحطات والمرشحات والشبكات والمنازل.

تفقد محطة مياه الشرب بالرقبة

وقد قام أعضاء الفرق الفنية برفقة اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد بتفقد محطة مياه الشرب بالرقبة ( 1 و2 ) بمركز دراو، وأيضًا محطة أبو الريش قبلى ( الشيخ على ) حيث تم قياس مؤشرات الكلور والعكارة.

وأكدت نتائج التحاليل مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية المصرية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم ( ٤٥٨ ) لسنة ٢٠٠7، كما تم القيام بمقابلة الأهالى وتناول مياه الشرب من منازلهم للتأكيد على سلامة وجودة المياه وخلوها تمامًا من أى ملوثات.

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​ أسوان المياه الشرب التلوث الصرف

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