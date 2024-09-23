بطريرك الكاثوليك يترأس القداس بكنيسة القيامة ببروكلين
ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة القيامة، ببروكلين، بولاية نيويورك الأمريكية.
شارك في الصلاة المونسينيور فرنسيس فايز، راعي الكنيسة، الذي ألقى كلمة رحب فيها بالأب البطريرك، ثم تحدث في كلمته عن تاريخ تأسيس الكنيسة، وأعمال التجديد، التي طرأت عليها.
وفي كلمة العظة، تأمل صاحب الغبطة في قراءات اليوم، مؤكدًا أن جميع الأعمال التي تتم، داخل الكنيسة هي من أجل بناء المُعمد، أي الإنسان على جميع المستويات.
وَعقب اَلْقُدَّاسُ الإلهي، أقيم حَفْلَ اَلِافْتِتَاحِ اَلرَّسْمِيِّ اَلْكَبِيرِ لِقَبْوِ اَلْكَنِيسَةِ، اَلَّذِي تَمَّ تَجْدِيدُهُ بَعْدَ اَلْأَضْرَارِ اَلَّتِي خَلَّفَهَا إِعْصَارُ إِيدَا، بِفَضْلِ جُهُودِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرِ مِنْ اَلْعَمَلِ اَلدَّؤُوبِ وَالْمُخْلِصِ.
الجدير بالذكر أن اَلْمِسَاحَةُ اَلَّتِي تَمَّ تَجْدِيدُهَا سَتَتَحَوَّلُ إِلَى مَكَانٍ نَابِضٍ بِالْحَيَاةِ يَسْتَقْبِلُ الْفَعَّالِيَّاتُ، وَالْمُنَاسَبَاتُ اَلْمُخْتَلِفَةُ.
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