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أخبار مصر

منال عوض: لا تهاون مع أي مبان مخالفة بالمحافظات

ازالة بناء مخالف
ازالة بناء مخالف بالقاهرة، فيتو

تابعت وزارة التنمية المحلية الشكوى الواردة إليها من أحد المواطنين بشأن وجود بناء مخالف وقيام صاحب عقار بمنطقة شارع حسن إبراهيم بكورنيش المعادي بالقرب من نزلة شارع البنك التابع لحي دار السلام ببناء عدد من الأدوار المخالفة مما يؤثر على سلامة العقار وتعريض حياة المواطنين للخطر.

 

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إيقاف أعمال البناء المخالف

وعلى الفور قامت الوزارة بالتواصل مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وأشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وتم التحرك السريع من أجهزة المحافظة والتأكد من صحة الشكوى والإفادة بأن المخالف قام باستكمال البناء بدون ترخيص،  وتم بالفعل إيقاف أعمال البناء المخالف وإزالة الحوائط الحاملة والأعمدة والسقف ومصادرة مواد البناء المستخدمة وتكسير الشدة الخشبية وإزالة الأدوار المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب العقار والمقاول من جانب المحافظة.

وشددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية  على أنه لا تهاون في التصدي بحسم لحالات البناء المخالف، مؤكدة أنها تتابع يوميًا مع القيادات التنفيذية بالمحليات 
الجهود التى تقوم بها للتصدى بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين للقيام بالبناء المخالف، مشيرة إلى أنه سيتم على الفور اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التى نص عليها القانون تجاه المخالفين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها فى المهد لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.

وأضافت الدكتورة منال عوض انه يتم الاستجابة السريعة والاهتمام الفعلي فى الرد على أى شكاوى ترد للوزارة بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة من المحليات، موضحة أن حل مشكلات المواطنين والقضاء على المخالفات هى أحد العناصر الهامة فى تقييم القيادات المحلية فى جميع المحافظات.

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ازالة حالات بناء مخالف التنمية المحلية البناء بدون ترخيص الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حى دار السلام

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