الخميس 19 سبتمبر 2024
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محافظات

إزالة حالات بناء مخالف امتنعت عن استكمال إجراءات التقنين في الأقصر (صور)

أثناء الإزالة
أثناء الإزالة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة علي سيد صادق رئيس مدينة الطود بمحافظة الأقصر، أعمال إزالة لحالتي تقنين امتنع المتقدمين عن سداد  المبالغ المستحقة عليهم والتي تم تثمينها من قبل لجنة تقنين أوضاع الأراضي.

تقنين الأراضي بالأقصر 

وأوضحت محلية الطود بمحافظة الأقصر أنه تمت إزالة الحالة الأولى وهي عبارة عن مبانٍ وأسوار على مساحة 388م2 بناحية نجع النجمة شرق، والحالة الثانية عبارة عن أسوار على مساحة 1060م2 نجع البروج شرق بقرية العديسات قبلي.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بالمواطنين المتقاعسين عن سداد نسبة 5% المقررة لأصحاب الحالات التي تمت الموافقة عليهم من قبل لجان التقنين ولم يقوموا بالسداد، وكذلك الحالات التي تقدمت لطلبات التصالح ولم تستكمل ملف التصالح بسرعة سداد المبالغ المستحقة عليهم واستكمال ملفاتهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بشأن إزالة حالات التقنين التي تم تسعيرها وامتنع المواطنون عن السداد وتم إنذارهم أكثر من مرة.

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الأقصر إزالة حالات تعدي مراكز ومدن محافظة الأقصر ازالة التعديات علي الأراضي الزراعية الاراضى املاك الدولة

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