الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

وزير الإسكان يصدر قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة بني سويف الجديدة

وزير الإسكان شريف
وزير الإسكان شريف الشربيني

 أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات لإزالة مخالفات البناء المقامة على قطع أراضٍ سكنية بمناطق مختلفة بمدينة بني سويف الجديدة.

ونصت القرارات على أن تُزال مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم  ۱۰۱٦  بالحي السكني الثالث، والمتمثلة في بناء غرف سطح العقار، وكذا مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم  ٣٦٩ قطاع  د بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1 بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب سقف الردود الجانبي لقطعة الأرض بالدور الأرضى بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء الصادرة.

 

كما نصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة بقطعة الأرض السكنية رقم  ٧٥٨ بالحي السكني الثالث، والمتمثلة في زيادة مسطح غرف السطح، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 1 بالمجاورة الثانية بالحي الأول، والمتمثلة في زيادة مسطح غرف السطح، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 15 قطاع ز بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1، بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب سقف جزء من الردود الجانبي لقطعة الأرض بالدور الأرضى والأول علوي بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء الصادرة.
وتضمنت القرارات أن يتولى جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بمعاونة شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات المذكورة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق تراخيص البناء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات

الأكثر قراءة

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

منشور غامض للشاعر أيمن بهجت قمر على حسابه بمواقع التواصل

محافظ بورسعيد يحيل مديري مدرستين و10 معلمين للتحقيق

نقيب الفلاحين: سعر عداية الطماطم وزن 25 كيلو تجاوز 500 جنيه.. وهذا موعد تراجع الأسعار

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

لطلاب الثانوية الأزهرية، رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024

ads

منوعات

المزيد

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

قوته 6 درجات، زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

دار الإفتاء ترد على دعوى أن المديح النبوي من بدع الصوفية؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية