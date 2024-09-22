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وكيل صحة سوهاج يناقش الخطة الاستثمارية ومشروعات حياة كريمة بالمحافظة

وكيل صحة سوهاج، فيتو
وكيل صحة سوهاج، فيتو

ناقش، اليوم الأحد، الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج وبحضور المهندس علي عبد الساتر مدير مشروعات بوزارة الصحة والسكان والدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور أحمد صابر مدير إدارة التخطيط وأ. محمد العبد مسؤول مشروعات حياة كريمة بمديرية الصحة، الخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة وذلك للوقوف على آخر المستجدات وحجم الإنجاز.

دويدار يشدد على إزالة المعوقات والتزام الجدول الزمني للمشروعات

وقد شدد دويدار على إزالة جميع المعوقات والالتزام بالجدول الزمني للمشروعات لتصبح جاهزة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المواعيد المحددة.

وأوضح دكتور عمرو دويدار انه تم الانتهاء من رفع كفاءة 44 وحدة طب أسرة وإنشاء 52 وحدة طب أسرة ومركز طبي جديد و7 وحدات لتنمية الأسرة. لافتًا إلى بذل مزيد من الجهود  للإسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومشروعات "حياة كريمة"، بهدف إحداث تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في محل إقامته، فضلًا عن رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

واختتم وكيل الصحة بسوهاج مشيرًا إلى سعي القيادة السياسية الدائم لإحداث تنمية حقيقية وشاملة وخاصة بمحافظات الصعيد وتحظى محافظة سوهاج بنصيب كبير من تلك المشروعات.

 

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