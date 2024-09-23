عمرو مصطفي يستعد لطرح أغان جديدة بمشاركة مواهب شابة
قرر الملحن والمطرب عمرو مصطفي خلال هذه الفترة أن يتبني المواهب الشابة في الشعر والتلحين والتوزيع الموسيقي.
أغاني عمرو مصطفي الجديدة
ويتواجد عمرو مصطفي حاليا في الاستديو من أجل تسجيل أغاني جديدة من المفترض طرحهما خلال الفترة المقبلة بطريقة السينجل يتعاون فيهم مع عدد من الشباب وذلك بعد معرفش ينساني.
وطرح المطرب والملحن عمرو مصطفي ، أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان “معرفش ينساني” وذلك علي موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”
أغنية عمرو مصطفي الجديدة
وأغنية عمرو مصطفي الجديدة معرفش ينساني من كلمات ربيع السيوفي ومن ألحان عمرو مصطفي وتوزيع موسيقي جابور
ومن ناحية أخري كان قد أكد المطرب والملحن عمرو مصطفي أنه لم يُسئ لأحد من زملائه في الوسط الفني، وذلك بعد الجدل المثار حول وجود خلاف بينه وبين عزيز الشافعي وتامر حسين بشأن أغاني شيرين عبد الوهاب الجديدة وذلك بعدما أعلن “عمرو” مؤخرا سرقة ألحانه
وقال عمرو مصطفى لـ “فيتو”: “أنا مجبتش سيرة حد خالص واللي علي راسه بطحة"، مضيفا بأنه يستعد لطرح أغاني جديدة قريبا، متمنيا أنها تنال إعجاب الجمهور.
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