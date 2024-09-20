معرفش ينساني، أحدث أغاني عمرو مصطفي (فيديو)

طرح المطرب والملحن عمرو مصطفي ، منذ قليل أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان “معرفش ينساني” وذلك علي موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”

أغنية عمرو مصطفي الجديدة

أغنية عمرو مصطفي الجديدة معرفش ينساني من كلمات ربيع السيوفي ومن ألحان عمرو مصطفي وتوزيع موسيقي جابور

ومن ناحية أخري كان قد أكد المطرب والملحن عمرو مصطفي أنه لم يُسئ لأحد من زملائه في الوسط الفني، وذلك بعد الجدل المثار حول وجود خلاف بينه وبين عزيز الشافعي وتامر حسين بشأن أغاني شيرين عبد الوهاب الجديدة/ وذلك بعدما أعلن “عمرو” مؤخرا سرقة ألحانه.

أزمات عمرو مصطفي

وقال عمرو مصطفى لـ “فيتو”: أنا مجبتش سيرة حد خالص واللي علي راسه بطحة، مضيفا بأنه يستعد لطرح أغاني جديدة قريبا، متمنيا أنها تنال إعجاب الجمهور.

وكان الفنان والملحن عمرو مصطفى، أعلن عن تعرض لسرقة ألحانه من قبل أحد الملحنين، الذي سرق فكرة اللحن وقدمه في أغنية جديدة لـ شيرين عبد الوهاب.

عمرو مصطفى يتوعد سارقي ألحانه

في هذا السياق، توعد عمرو مصطفى للسارق وأكد أنه لن يتنازل عن حقه، ونشر عمرو مصطفى مقطعا من أغنية لـ شيرين عبد الوهاب، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: ألحان عمرو مصطفى غير مصرح لها بالنشر واللحن اتسرق فكرته في أغنية لـ شيرين جديدة.. كله هيتحاسب في وقته.

وأكد عمرو مصطفى أن هذا اللحن غير مصرح له بالنشر لأنه تم تقديمه في حفله فقط، ولكن غير مصرح بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

على جانب آخر، كان عمرو مصطفى، أعرب عن استيائه وندمه بسبب تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في عدد كبير من أعماله، حيث سأل أحد المتابعين عمرو مصطفى عن سبب تقديمه معظم ألحانه للفنان عمرو دياب رغم وصفه له بـالمؤدي، فجاء رد مصطفى مثيرًا للدهشة حيث قال: غلطة وندمان عليها، ما يشير إلى ندمه على تعاونه مع الهضبة عمرو دياب.

اشتعال الأزمة بين تامر حسين وعمرو مصطفى

شن الملحن تامر حسين، هجوما عنيفا على الملحن عمرو مصطفى ردا على تصريح الأخير في منشور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك عن سرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة.



و كتب تامر، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” :"ردًا على فيديو عمرو مصطفى أنا فعلًا غلطت لما قُلت على المُحترمين المُبدعين مدين أو عزيز الشافعي أنهم زملاءك على أساس أنك معانا في الوسط وكُنت ملحن كبير وعاقل وحذرتك من الاتهامات الجزافية التي تتهم فيها انسان ناجح في عمله ومكسر الدنيا بالباطل وأن هذا الأسلوب لا يرقى إنسانيًا إلى لغة التعامل بين الزملاء وأنا بعتذر لهذه القامات على تشبيه غير موفق مني ظلمُتهم به.

وتابع "ثانيًا لو جبت سيرتك بالخير فأنا أعمل بأصلى فى أى لقاء وأى برنامج وبتربيتى وأقول عيب دا عنده أولاد كُبار يجب أن يتشرفوا بأبيهم ولم أرد الإساءة بالإساءة لأني معنديش فُجر في الخصومة على عكسك تماما.

وواصل " حتى لا يتهمنى أحد من الجمهور المحترم بأني قليل الأصل ونتساوىّ في القُبح فهذه آخر مرة أجيب سيرتك فيها، والناس عارفه كويس وفاهمه مين فينا صادق ومين كاذب

بالمواقف والسنين والإحترام والتقدير"

وأختتم قائلا الحمد لله أن ربنا أنعم علي بأن أكون شخص سوي أعقل كلامى وأحترم نفسي فلا في قلبى غل لأحد ولا بأعترض على اللى ربنا كاتبهُ لزمايلي وببارك للجميع بقلب أبيض، ولا أقلل من مجهودهم ونجاحهم، وهذه آخر رسالة أوجهها لك بكل احترام وعليك أنت أن تحترم سنك وانك عندك أسرة مايصحش يبقى cv من بعد ما كان، نجاحات يبقى خِناقات وسيرة سيئة، لأن ماحدش حايسكُت لك تانى على أى تجاوز".

و طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب مجموعة من الأغاني الجديدة، تتعاون فيها مع عزيز الشافعي ومدين، وهو ما دفع عمرو مصطفى بطرح منشور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، يؤكد من خلاله أن لحن أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة، مسروقة من ألحانه السابقة، حيث كتب: اللحن اتسرق فكرته في أغنية لشيرين جديدة، وكله هيتحاسب في وقته.