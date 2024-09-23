فعاليات وأنشطة متنوعة بكافة مديريات الإسكندرية ضمن مبادرة "بداية" (صور)

تشهد مختلف المديريات والقطاعات الحكومية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الفريق احمد خالد حسن تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة ضمن المبادرة الرئاسية “ بداية جديدة لبناء الإنسان المصري ” والتى أعلن عن انطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتى تستمر فعاليتها على مدار ١٠٠ يوم فى مختلف محافظات الجمهورية بمشاركة كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومى لتنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والخدمات المتنوعة لكافة الفئات العمرية .

ونفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة لغرب الدلتا بالتعاون مع فريق مبادرة (بانلاستيك)، مبادرة تنظيف شاطئ ابو قير الشرقي من المواد البلاستيكية الضارة بالبيئة وخاصة البيئة البحرية إلى جانب توعية الرواد من مخاطر التلوث البلاستيكي علي الحياة البحرية وتأثيرة علي الثروة السمكية وتهديد صحة الإنسان.

كما نفذت إدارة السياحة والمصايف حملات توعوية للشباب للتنظيف شاطئ طاحونه المندرة وتوعيه الرواد بخطورة إلقاء المواد البلاستيكية علي رمال الشاطئ او داخل مياه البحر لما تمثله من خطورة كبيرة علي حياه الاسماك الامر الذى يهدد الثروة السمكية وكذلك يساعد علي انتشار الامراض الخطيرة والمسببه للسرطان،كما نفذت الإدارة المركزية مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى حملة لتوعيه رواد الشواطئ من الشباب والاهالي باستخدام اساليب توعيه مضادة للادمان وتوضيح إن العلاج بالمجان وفى سرية تامة





ونفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية المتنوعة بداخل مراكز الشباب والرياضة ضمن المبادرة الرئاسية بداية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وتنفذ مديرية الشباب والرياضة بالاسكندريه ورشة تعليم الخياطة والكروشية بمركز شباب الحرية ـ الناصرية ـ العامرية فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية"بداية جديدة لبناء الإنسان ".

وتنوعت الفعاليات والأنشطة بداخل مراكز الشباب والرياضة من تنفيذ ورشة تعليم الخياطة وورشة تعليم الكروشية بالإضافة إلى تنظيم رحلات ترفيه لذوى الاحتياجات الخاصة ويهدف النشاط إلى رفع الروح المعنوية لديهم إلى جانب تنظيم ورش للرسم لمختلف الاعمار والفئات العمرية للاستفادة من تنمية المهارات الرئيسية واكتشاف المواهب والاهتمام بالنشء والشباب وصقل مهاراتهم .

واكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، ان لمبادرات الرئاسية بداية تعد دائما نقطة فارقة ومضي داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

كما خصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور عربي ابو زيد مدير مديرية الحصة الأولى بكافة مدارس المحافظة إطلاق تعريف بأهداف وتطلعات المبادرة الرئاسية و ذلك تزامنا مع انطلاق اول ايام الدراسة بكافة محافظات الجمهورية، وتنفيذ بعض الفعاليات ضمن المبادرة الرئاسية لتوعية الطلاب والطالبات بمفهوم المبادرة والمشروعات التنموية التى تحرص على تنفيذها الدولة المصرية.