صافرات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى

دوت صافرات الإنذار اليوم الإثنين، في عدد من البلدات بـ الجليل الأعلي شمال إسرائيل، وذلك حسبما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

وفي سياق آخر وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، رسائل تحذيرية إلى المواطنين في جنوب لبنان، تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم سريعًا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن الجيش بدأ في تنفيذ ضربات جديدة على مواقع لجماعة حزب الله في لبنان يوم الاثنين، مضيفا أنه وجه رسالة إلى سكان جنوب لبنان للابتعاد عن مواقع حزب الله.

غارات مكثفة على جيش الاحتلال

وردا على سؤال من الصحفيين حول توغل بري إسرائيلي محتمل في لبنان، قال هاجاري: "سنفعل كل ما هو مطلوب"، من أجل إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم من شمال إسرائيل إلى منازلهم بأمان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أنه "استشهد لبناني وأصيب ستة آخرون جراء سلسلة غارات عنيفة ومكثفة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، على مناطق واسعة في جنوب لبنان، طاولت معظم البلدات الحدودية، بينها 80 غارة على مناطق في النبطية".