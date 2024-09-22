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الدوري الإيطالي، روما يضرب أودينيزي بثلاثية نظيفة في الظهور الأول ليوريتش

روما الإيطالي، فيتو
روما الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، حقق فريق روما الإيطالي فوزا مستحقا أمام ضيفه أودينيزي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأوليمبكو بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”. 

سجل ثلاثية الفوز لروما كل من أرتيم دوفبيك في الدقيقة 19، وباولو ديبالا في الدقيقة 49، وتوماسو بالدانزي في الدقيقة 71'.

تشكيل روما في مواجهة أودينيزي

وكان أعلن الكرواتي إيفان يوريتش المدير الفني الجديد لـنادي روما، تشكيل فريقه لمواجهة أودينيزي، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإيطالي 2024-25.

غياب عبدالحميد سعودي عن تشكيلة روما

وشهد تشكيل روما غياب عبدالحميد سعودي عن التشكيل الأساسي، حيث يتواجد اللاعب على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل روما على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

الدفاع: جانلوكا مانشيني، إيفان نديكا، زكي شيليك، أنجيلينيو.

الوسط: نيكولو بيسيلي، بريان كريستانتي، لورينزو بيليجريني.

الهجوم: ستيفان الشعراوي، أرتيم دوفبيك، ديبالا.

فريق أزدينيزي الإيطالي، فيتو

تشكيل أودينيزي في مواجهة روما

أما فريق أودينيزي فيبدأ مباراته أمام روما بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي

الدفاع: توماس كريستينسن - جاجا بيول - كريستيان كاباسيلي

الوسط: كينجسلي إيهزيبو - يسبركالستروم - يورجن يكيلينكامب - حسن كامارا 

الهجوم: فلوريان ثاوفين - برينير - لورينزو لوكا 

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة رفع فريق روما رصيده من النقاط إلى 6 تقدم بها للمركز التاسع، في حين تجمد رصيد أودينيزي عند 10 نقاط في المركز الثالث. 

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