بعد وفاة رؤوف السيد، كيف يتم اختيار رئيس جديد لحزب الحركة الوطنية

حزب الحركة الوطنية، بعد وفاة اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية يتساءل الكثيرون عن مصير مقعد رئيس الحزب الجديد وموعد إجراء الانتخابات.

ونظمت لائحة الحزب أنه حال وفاة رئيس الحزب يتولى النائب الأول لرئيس الحزب زمام الأمور ورئاسة الحزب لحين إجراء الانتخابات على أن تجرى الانتخابات خلال عام على الأكثر وتسمية رئيس الحزب الجديد وتجرى الانتخابات من خلال دعوة الجمعية العمومية للحزب للانعقاد والانتخابات.

وفاة رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية

وتوفى اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية منذ ساعات من صباح اليوم الآثنين بعد مسيرة حزبية وسياسة حافلة من العمل الحزبى والسياسى.

مغادرة الفريق أحمد شفيق الحياة السياسية

وتولى الراحل اللواء رؤوف السيد علي رئاسة حزب الحركة الوطنية المصرية منذ عدة سنوات وخاصة بعد مغادرة الفريق أحمد شفيق الحياة السياسية ورئاسة الحزب تماما.

وكان رؤوف السيد خلال رئاسة الفريق أحمد شفيق للحزب نائبه الأول طيلة رئاسة شفيق للحزب وبعد مغادرة الفريق أحمد شفيق كان هناك إجماع من الجمعية العمومية والقيادات على اللواء رؤوف السيد فى رئاسة الحزب.

وتولى رؤوف السيد الحزب واستكمل العمل أيضا ففى البرلمان السابق كان للحزب عددا من النواب تحت قبة المجلس يصلوا إلى أربعة نواب تحت القبة وكانوا ممثلين للحزب أما فى الانتخابات السابقة للبرلمان فدفع الحزب بعددا من النواب فى المحافظات المختلفة ولكن لم يحالفهم الحظ ولم يربح الحزب أى من المقاعد سواء فى مجلس النواب الحالى أو فى مجلس الشيوخ أيضا.

ولم تنته المسيرة هنا فاستمر الحزب بقيادة رؤوف السيد أيضا فى استكمال الأعمال والتدريبات للأعضاء على مستوى محافظات الجمهورية والاستعداد للاستحقاقات الدستورية المقبلة سواء المحليات أو مجلس النواب والشيوخ المقبل.