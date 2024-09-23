5 محطات في حياة رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية الراحل

حزب الحركة الوطنية، توفى اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية منذ ساعات وتشيع الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين بعد صلاة العصر بمسجد الثورة بطريق العروبة والدفن بمقابر القطامية بالقاهرة الجديدة.

وفاة رؤوف السيد حزب رئيس الحركة الوطنية

تولى الراحل اللواء رؤوف السيد علي رئاسة حزب الحركة الوطنية المصرية منذ عدة سنوات وخاصة بعد مغادرة الفريق أحمد شفيق الحياة السياسية ورئاسة الحزب تماما.

وكان رؤوف السيد خلال رئاسة الفريق أحمد شفيق للحزب نائبه الأول طيلة رئاسة شفيق للحزب وبعد مغادرة الفريق أحمد شفيق كان هناك إجماع من الجمعية العمومية والقيادات على اللواء رؤوف السيد فى رئاسة الحزب.

وتولى رؤوف السيد الحزب واستكمل العمل أيضا ففى البرلمان السابق كان للحزب عددا من النواب تحت قبة المجلس يصلوا إلى أربعة نواب تحت القبة وكانوا ممثلين للحزب أما فى الانتخابات السابقة للبرلمان فدفع الحزب بعددا من النواب فى المحافظات المختلفة ولكن لم يحالفهم الحظ ولم يربح الحزب أى من المقاعد سواء فى مجلس النواب الحالى أو فى مجلس الشيوخ أيضا.

ولم تنته المسيرة هنا فاستمر الحزب بقيادة رؤوف السيد أيضا فى استكمال الأعمال والتدريبات للأعضاء على مستوى محافظات الجمهورية والاستعداد للاستحقاقات الدستورية المقبلة سواء المحليات أو مجلس النواب والشيوخ المقبل.

وفى أعماله الأخيرة وافق اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية على إعادة تشكيل أمانة العلاقات الخارجية بالحزب، وضم حنان حامد حجاج أمينًا مساعدا للأمانة، وإلغاء القرار رقم “ 9 “ الصادر في 2022 بشأن التشكيل السابق لأمانة العلاقات الخارجية.

البرامج التدريبية والتأهيلية لتأهيل القيادات

وأكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب - في تصريحات سابقة قبل وفاته - على أهمية التركيز على إعادة تجديد الدماء في الحزب من خلال الدفع بوجوه جديدة وشابة والتركيز على البرامج التدريبية والتأهيلية لتأهيل القيادات، مشددًا على أن مصر لن تنهض ولن تتحرك للأمام إلا بتضافر كافة الجهود الوطنية المخلصة.

وشدد على أن يؤدي كل منا دوره الوطني المنوط به في إطار اختصاصاته وخبراته بما يخلق منظومة متكاملة وبيئة خصبة صالحة للإبداع والتطور وتحسين مستوى الأداء لأن من أهم مقومات العمل السياسي الحزبي هو صناعة وتأهيل كوادر قادرة على التفاعل الإيجابي مع المشهد السياسى الراهن، وبكفاءة عالية.

وتابع اللواء رؤوف علي: إن ضعف الكوادر الحزبية والسياسية يعد من أهم المشكلات التي تواجه الحياة السياسية فى مصر بصفة عامة الأمر الذي يقتضي من الجميع بذل مزيد من العطاء والعمل الميداني لتحسين تلك الصورة وتصحيح تلك الأوضاع، وعلى الأحزاب دور كبير بجانب جهود وتحركات مؤسسات الدولة الوطنية في هذا الإطار التأهيلي والتدريبي.

وفى تصريحات له - قبل وفاته - قال اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، إن رفض مصر للتهجير القسري لأهل غزة إلى الدول المجاورة، أو حتى إلى مصر هدفه حماية السيادة المصرية ومساندة القضية الفلسطينية ضد الموت أو الضياع.

وأضاف رئيس الحركة الوطنية، إن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية يأتي انطلاقًا من مسئوليتنا الوطنية والتاريخية التي تعتبر فلسطين وقضيتها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، لذلك لن نمرر مخطط التهجير مطلقا.