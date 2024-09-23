موعد تشييع جثمان رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية
حزب الحركة الوطنية، تشييع جنازة اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية بعد صلاة العصر اليوم الإثنين بمسجد الثورة بطريق العروبة، والدفن بمقابر القطامية بالقاهرة الجديدة.
وفاة رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية
وتوفى اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية منذ عدة ساعات من صباح اليوم بعد مسيرة حافلة من العمل السياسى والحزبى.
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