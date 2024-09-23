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ننشر أسماء 16 مُصابًا في حادث عمال محاجر المنيا

ننشر أسماء 16 مُصابًا
ننشر أسماء 16 مُصابًا في حادث عمال محاجر المنيا

حصلت "فيتو" على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا والذي أسفر عن 16 مصابا. 

وضمت قائمة المصابين كلا من: هاني كمال صادق، 36 عاما، إشراف عدلي عياد، 27 عاما، محمد عبده خفاجة سلامة، 38 عاما، محمد عزت عبد الحميد، 31 عاما، أحمد حامد عبد الفتاح، 27 عاما، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، 35 عاما، سيد يوسف عبده خفاجة، 24عاما، سيد محمد عبده، 17 عاما.

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كما أصيب كل من عبد الدايم خفاجة حافظ 23عاما، مينا كامل صبحي 25 عاما، مكاريوس حنا، 26 عاما، كريم محمود محمد 17 عاما، جورج نادي سعيد، 28 عاما، ابرام ناجح كمال  22 عاما، كيرلس بولس، 28 عاما، حمدي موسي، 23 عاما.

 16 مُصابًا في حادث عمال محاجر المنيا

وكانت  الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت  إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بأنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل كمين الصفا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 16 شخص "من عمال المحاجر" مصابين بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

وتم تسجيل دخول 9 مصابين في المستشفى المنيا العام، 7 آخرين تم إجراء لهم اسعافات أوليه داخل استقبال المستشفي وخرجوا على الفور بعد التأكد من تماثلهم للشفاء.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.

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