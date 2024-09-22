مصرع شخص وإصابة آخر إثر اشتعال سيارة مواد بترولية في المنيا

لقي شخص مصرعة فيما أصيب آخر إثر اشتعال النيران في سيارة نقل مواد بترولية على الطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصاب والجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع شخص وإصابة أخرى إثر اشتعال سيارة مواد بترولية في المنيا



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اشتعال النيران داخل سيارة مواد بترولية على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

مركز ملوي جنوب محافظة المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "محمد.ع" 25 عاما مقيم في إهناسيا في بني سويف، فيما أصيب "محمود.ن".

مستشفى ملوي التخصصي

وجاري نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.