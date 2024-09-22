جهود مكثفة لكشف غموض العثور على رضيع داخل كرتونة "سناكس" فى المنيا
عثر أهالي مدينة المنيا، على رضيع حديث الولادة ملقى داخل كرتونة بالقرب من المحطة، وعلى الفور تم إبلاغ أجهزة الأمن لفحص الواقعة.
العثور على طفل حديث الولادة داخل كرتونة بالمنيا
تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا بعثور الأهالي على رضيع حديث الولادة وتحديدا عند كوبري المحطة بمدينة المنيا.
طفل حديث الولادة داخل كرتونة بالمنيا
على الفور انتقلت سيارة إسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ حيث تبين أن إحدى السيدات تركت رضيعا حديث الولادة داخل كرتونة عند كوبري المحطة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، في البحث عن أهلية الطفل.
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