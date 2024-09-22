الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على رضيع داخل كرتونة "سناكس" فى المنيا

العثور على رضيع داخل
العثور على رضيع داخل كرتونة فى المنيا

عثر أهالي مدينة المنيا، على رضيع حديث الولادة ملقى داخل كرتونة بالقرب من المحطة، وعلى الفور تم إبلاغ أجهزة الأمن لفحص الواقعة.

 العثور على طفل حديث الولادة داخل كرتونة بالمنيا

 

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا بعثور الأهالي على رضيع حديث الولادة وتحديدا عند كوبري المحطة بمدينة المنيا.

طفل حديث الولادة داخل كرتونة بالمنيا

على الفور انتقلت سيارة إسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ حيث تبين أن إحدى السيدات تركت رضيعا حديث الولادة داخل كرتونة عند كوبري المحطة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، في البحث عن أهلية الطفل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

العثور على رضيع داخل كرتونة في المنيا رضيع داخل كرتونة فى المنيا المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة آخر إثر اشتعال سيارة مواد بترولية في المنيا

جميعهن سيدات، أسماء مصابات حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

إصابة 15 شخصا إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

إصابة شخصين بحادث تصادم على طريق المنيا الجديدة

محافظ المنيا: ضبط 116 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة

ضمن مبادرة بداية، الكشف على 1695 مواطنًا خلال قافلة طبية بالمنيا

مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث تصادم في المنيا

حريق يلتهم 16 رأس ماشية داخل 12 حظيرة في المنيا

الأكثر قراءة

حقيقة تلوث مياه الشرب في أسوان (فيديو)

ما عدد مشارق الشمس ومغاربها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

منافس الأهلي، العين يتقدم على أوكلاند سيتي بثلاثية في الشوط الأول بكأس إنتركونتيننتال

تطورات الصومال، وصول جنرالات أمريكيين إلي مقديشيو وإثيوبيا تهرب شحنات أسلحة للانفصاليين

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

على طريقة الشيخ حسني، بايدن يسب الصين والميكروفون مفتوح بقمة سرية (فيديو)

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة (فيديو)

مزارع يبيع كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات فقط بدلًا من 25 يثير جدلًا واسعًا (فيديو)

منوعات

المزيد

الثلوج تتساقط في جنوب إفريقيا بشكل غير متوقع

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بالأسواق

توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات الإنتر وميلان في ديربي الغضب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي يرد على منكرى "حياة النبي فى قبره" (فيديو)

ما عدد مشارق الشمس ومغاربها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير حلم ضرب الميت في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية