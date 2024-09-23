حزب الحركة الوطنية ناعيًا رؤوف السيد: قائد وطني من الطراز الرفيع

نعى حزب الحركة الوطنية المصرية، اللواء رؤوف السيد علي، رئيس الحزب، الذي وافته المنية.

وقال الحزب في بيان: لقد عرفنا الفقيد قائدًا وطنيًا من الطراز الرفيع، لم يسعَ يومًا إلى مصلحة شخصية أو منفعة ذاتية، كان كل ما يشغل تفكيره هو مصلحة بلده، كرّس حياته لخدمة هذا الوطن الغالي، سواء في ميادين الشرف والواجب بالقوات المسلحة، أو من خلال قيادة الحزب بحكمة وتفانٍ في العمل العام، فقد كان مثالًا للنزاهة والقوة والحكمة في اتخاذ القرارات، واضعًا دائمًا مصلحة مصر في مقدمة أولوياته.

وأضاف الحزب: إننا في حزب الحركة الوطنية المصرية، نودعه اليوم بمشاعر الحزن والألم علي فراقه، مشاعر ممزوجة بكل معاني الفخر والاعتزاز بما قدمه من تضحيات وجهود عظيمة، ونعاهد روحه الطاهرة أن نواصل على دربه، ملتزمين بالمبادئ والقيم الوطنية التي آمن بها وسعى لتجسيدها على أرض الواقع.

وتشييع صلاة الجنازة اليوم الأثنين الموافق ٢٣ من سبتمبر عقب صلاة العصر بمسجد الثورة بطريق العروبة جامع السلطان حسين سابقا والدفن بمقابر العائلة بمقابر القطامية بالقاهرة الجديدة

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