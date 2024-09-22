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خارج الحدود

زيلينسكي يشكر الجيش الاوكراني على الضربة الجديدة في روسيا

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي،   إن إنهاء الحرب المستعرة مع روسيا منذ أكثر من عامين ونصف العام يعتمد على تصميم  حلفاء كييف الغربيين على تزويد بلاده بالأسلحة المطلوبة والسماح لها باستخدامها.

زيلينسكي يشكر الجيش  الاوكراني علي الضربة  الجديدة في روسيا 

وشكر زيلينسكي في كلمته المصورة المسائية الجيش على الضربة الجديدة على روسيا، لكنه لم يذكر موقعها.

وأضاف أن اجتماعاته في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة  حاسمة في تأمين حصول كييف على القدرات الدفاعية التي تحتاجها.

وقال الرئيس الأوكراني: "إذا استطعنا أن نوجه كل ما لدينا من انضباط نحو الدفاع عن بلدنا، إذا كان لدينا صواريخ كافية والموافقات التي يستطيع شركاؤنا تقديمها لنا، فإن موقف الحرب برمته سيكون أفضل لأمننا".

وأضاف: "الإجابة على سؤال ’متى تنتهي الحرب؟’ هي حقا عندما لا يتأخر تصميم شركائنا بشأن ما يمكن أن نفعله لدفاعاتنا، واستقلالنا، وانتصارنا".

وقال إن "استراتيجيتنا الواضحة ستكون على طاولة شركائنا. ستكون على طاولة رئيس الولايات المتحدة".

 مناشدات شبه يومية لحلفاء أوكرانيا الغربيين


ويوجه زيلينسكي مناشدات شبه يومية لحلفاء أوكرانيا الغربيين خاصة الولايات المتحدة يدعو فيها لتعزيز واردات الأسلحة لبلاده لمساعدتها على صد التقدم البطيء للقوات الروسية في منطقة دونيتسك بالجبهة الشرقية للحرب.

وتسعى كييف أيضا للحصول على الإذن باستخدام أسلحة غربية لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية لإحباط هجمات موسكو الجوية على البنى التحتية الأوكرانية خاصة منشآت الطاقة.

وذكر مسؤولون أوكرانيون، السبت، أنه تم قصف مستودعي ذخيرة روسيين خلال الليل، أحدهما في منطقة كراسنودار في الجنوب والآخر في منطقة تفير بغرب البلاد.

وفي الولايات المتحدة، سيجتمع زيلينسكي بالرئيس الأميركي ونائبته كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة.

وقال الرئيس الأوكراني إنه يأمل في أنه يلتقي أيضا بالمرشح الجمهوري في الانتخابات دونالد ترامب.

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