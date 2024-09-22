مسلسل برغم القانون الحلقة 7، الإفراج عن إيمان العاصي وزوجها يراقبها خلسة

دارت أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 7 حول ليلى “إيمان العاصي” التي يتم حبسها بسبب عدم وجود أدلة تنفي التهم عنها.

وتظل فاتن داعمة لها بكل ما أوتيت من قوة، حيث اكتشفت فيديو قديما لكتب كتاب شقيقتها وأحمد على هاتف قديم لها وتذهب به إلى سوسن وتقنعها أنها ستأخذ نسخة من الفيديو.

بينما تحرص تهاني على زيارة ليلى وبينما كادت تريها الحديث الذي جمع بين زوجها وأكرم يدخل خالد على ليلى ويحاول إقناعها أن تدله على مكان زوجها ليتنازل عن البلاغات ولكنها تخبره بأنها لا تعلم عنه شيء فيتركها ويرحل.

وينجح محامي ليلى في إخراجها بكفالة ١٠ آلاف جنيه وحينما تخبرها فاتن بأمر الفيديو تحاول رؤيته ولكنه لا يعمل فتعتمدان على النسخة التي حصلت عليها فاتن:

تعود ليلى مع فاتن لمنزلها وتعاتب ياسر وتخرج من منزل شقيقتها وحينما تزور والدها في المستشفى يأتي أكرم لرؤيتها هي وأبنائها خلسة، وتلمحه الابنة الصغيرة وتركض وراءه هي وليلى ولكنه يهرب سريعا بمساعدة محمود شرشر الذي كان ينتظره بالسيارة أمام المستشفى، ولكن ياسر كان هو الآخر أمام المستشفى ورأى الثنائي وحاول اللحاق بهما.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

ويعرض مسلسل برغم القانون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع حلقة يوميا في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV، والإعادة في تمام الساعة 1:15 صباحا والساعة 11:30 صباحا على نفس القناة.

بينما يعرض المسلسل على قناة On Drama من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءً والإعادة في تمام الساعة 5:00 صباحا والساعة 4:00 عصر اليوم التالي على نفس القناة.

ويعرض المسلسل قبل العرض على التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Watch It وبالتحديد من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض أيضا قبل التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Yango Play من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء.



أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.