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للمعتمرين، أسعار باركود بوابة العمرة المصرية للموسم الجديد

مناسك العمرة، فيتو
مناسك العمرة، فيتو
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 أكدت مصادر مطلعة بغرفة شركات السياحة، أن غرفة شركات السياحة أقرت زيادة طفيفة في أسعار باركود بوابة العمرة المصرية، والذي يتم إصداره للتأشيرات المتوجهة إلى المملكة العربية السعودية.
 

الأسعار الجديدة لباركود بوابة العمرة المصرية

أضافت المصادر، أن سعر الباركود الذي تقوم شركات السياحة بدفعه نيابة عن المعتمر يصل إلى 2100 جنيه، وذلك بزيادة 50 جنيها عن أسعار إصدار الباركود عن الموسم الماضي والمقدر بـ 2050 جنيها.

أهداف قانون بوابة العمرة المصرية

وأشارت المصادر إلى أن قانون بوابة العمرة المصرية ألزم حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها وتأشيرات العمرة بالحصول على باركود من بوابة العمرة المصرية الإلكترونية، حيث يعد إلزاميا للسماح للمسافرين بالسفر عبر المطارات، وبدونه يمنح سفر المواطنين لحين الحصول عليه.

واشترط قانون بوابة العمرة المصرية الحصول على باركود لبعض التأشيرات حتى يستطيع المعتمر السفر لأداء مناسك العمرة والتي تشمل تأشيرة الزيارة الشخصية وتأشيرة زيارة الفعاليات وتأشيرة زيارة المهرجانات، وتأشيرة الزيارة الحكومية لغير الحكوميين، وتأشيرة زيارة المضيف وتأشيرة الزيارة السياحية وتأشيرة العمرة.

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