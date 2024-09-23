رئيس جامعة الأقصر تتفقد المنشآت الجامعية الجديدة بطيبة (صور)

أجرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة طيبة، لمتابعة آخر مستجدات المنشآت الجديدة التابعة للجامعة في إطار جولاتها المتواصلة، لمتابعة موقف المشروعات التعليمية، ومعدل الإنجاز بها.

مشروعات جامعة الأقصر

شملت جولة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة، تفقد المستشفى الجامعي، حيث تابعت سير العمل بها، ومدى مطابقة أعمال التنفيذ وفق خطة الجامعة كمبنى مؤسس طبقًا للنظم التكنولوجية الحديثة، كما تابعت أعمال إنشاء سور الجامعة بموقعها الجديد بمنطقة المائة فدان بطيبة، وأعمال الإنشاء بكليتي الهندسة، وطب الأسنان، ونسب تنفيذ أعمال توصيل المرافق للمنشآت التعليمية.

فيما استمعت الدكتورة صابرين عبد الجليل، لشرح مفصل حول خطوات تنفيذ المنشآت الجديدة بمنطقة الـ100 فدان، كمبان ذكية خضراء، تعتمد على الرقمنة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتلتزم بمعايير الاستدامة البيئية، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة، ضمن رؤية مصر 2030.

المقابلات الشخصية للطلاب الجدد بكلية السياحة والفنادق

وفي وقت سابق تابعت الدكتورة صابرين عبدالجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، أعمال إجراء المقابلات الشخصية لطلاب الفرقة الأولى بكلية السياحة والفنادق، المرشحين للالتحاق بالكلية للقبول بأقسامها، وشهدت أعمال إجراء المقابلات الشخصية عملية تنظيم مميزة من طلاب الكلية بالفرق المختلفة، والترحيب بزملائهم الجدد، كما قاموا بشرح مبسط لأقسام الكلية، لمساعدة زملائهم الجدد في تحديد رغبات الالتحاق بالأقسام بما يتلائم مع رغباتهم ومهاراتهم.