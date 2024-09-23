الإثنين 23 سبتمبر 2024
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محافظات

محلية الزينية في الأقصر تتابع انتظام الدراسة (صور)

أثناء الجولة
أثناء الجولة

أجرى رؤساء قرى  الصعايدة والزينية والعشى والمدامود قبلى والمدامود بحرى بمحافظة الأقصر جولات تفقدية للمرور على مدارس الابتدائية و الإعدادية  بالصعايدة، والوحدة الابتدائية ومدرسة العشى الثانوية المشتركة ومجمع المدارس، حيث انتظم الطلاب كلا فى مدرسته ولم يتم رصد اى معوقات.

انتظام الدراسة في الأقصر 

جاء ذلك فى ضوء  توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور ومتابعة  سير اعمال المدارس وانتظام العملية الدراسية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، وتعليمات العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية.

وكانت محافظة الأقصر شهدت أمس زيارة الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم حيث تفقد 6 مدارس لمتابعة سير العمل وانتظام الدراسة بالعام الدراسي، وشدد على تنفيذ آليات الالتزام بالكثافات المتفق عليها.

وعلى صعيد آخر أوضح حجازى النحاس نائب رئيس مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر أنه بالتنسيق مع هندسة كهرباء الزينية جاري شد الأسلاك وتركيب المحولات علي الطريق بداية من كوبري يسي حتي كمين العشى، وذلك لسرعة الانتهاء من أنارة الطرق الرئيسية.

 

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