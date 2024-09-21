السبت 21 سبتمبر 2024
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حوادث

وفاة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية،فيتو

توفيت والدة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بعد أزمة صحية مؤخرًا، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

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وزير الداخلية وفاة والدة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

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