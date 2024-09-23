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حوادث

بالأسماء، وزير الداخلية يسمح لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

 وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 21 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 1603 لسنة 2024

 وتضمن نص القرار الآتي: وزارة الداخلية قـرار رقم 1603 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرار: مادة 1 - يُـؤذن لكل من الواحـد والعشـرين مواطنًا ( أولهم يوسف أشرف عيد محمد وآخرهم  محمد وجدى صالح عبد الرحمن ).

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أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية: 

يوسف أشرف عيد محمد القاهرة 29/7/2000 الأمريكية،  مارتن باسم وهيب حنا عريان أمريكا،   سامى فريد فوزى لوندى إسكندر،  آدم هيثم فوزى الشيخ، سيف محمد نبيل إبراهيم ناصر،  آسر محمد أحمد الدماطى،  باسل أحمد عبد الرشيد سيد حسين،  أحمد ياسر محمد عبد القادر خميس، مرقص صابر نبيه ميخائيل بقطر السودان 16/5/2003 السودانية، مينا صابر نبيه ميخائيل بقطر السودان 18/1/2000، أبانوب رفعت جبرة جورجى مخائيل السودان 19/6/1997،  منذر هاشم محمد هاشم السودان 14/4/2005، ايليا رومانى لطفى ديمترى حزقيال السودان 29/8/2004،  محمد الفاتح يوسف فكرى أحمد عمر السودان 3/1/2000.

 

كما تضمنت القائمة كل من: محمود محمد صالح عبد العظيم أحمد أسوان 19/7/2003،  أحمد صلاح فرج سالم بن سلمان القاهرة 30/6/2008 اليمنية، محيسن فيصل محيسن حسن عبد الرازق ماضى فلسطين 28/8/2002 الفلسطينية، إيهاب محمد عبد العزيز خليل الغربية 21/5/1972 الإيطالية،  أحمد عدلى أحمد الملط الإسماعيلية 20/11/1984 الهولندية، أكرم السيد عطية مصطفى السعودية 9/3/1993 الألمانية،  محمد وجدى صالح عبد الرحمن القاهرة 17/7/1985 ».

 

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