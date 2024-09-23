الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم، زيادة متواصلة منذ الإعلان عن تخفيض الفائدة الأمريكية

سعر الجنيه الذهب،
سعر الجنيه الذهب، فيتو

سعر الجنيه الذهب اليوم، ننشر سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات الاثنين وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية، حيث سجل نحو 28440 جنيها.

ارتفعت أسعار الجنيه الذهب نحو 600 جنيه خلال الأيام القليلة الماضية ومع إعلان تخفيض سعر الفوائد الأمريكية الأربعاء الماضى وحتى الآن، حيث قفز سعر الجنيه الذهب من 27840 جنيها إلى مستوى 28440 جنيها.

 

تخفيض الفائدة الأمريكية 

 وارتفعت أسعار الذهب بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في تيسير السياسة النقدية بخفض الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء.

 وتوقع البنك حدوث خفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام ونقطة كاملة العام المقبل ونصف نقطة إضافية في عام 2026. 

 

وقفز سعر الملاذ الآمن بنحو 26% في 2024، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 2010، مع اتجاه المستثمرين للتحوط من حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

 

أنواع الجنيهات الذهب 

 الجنيه المغلف: والذي يتم صكه في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء وهو الأفضل عند شراء جنيهات ذهب للاستثمار لأنه مضمون ويمكن بيعه في أي مكان.

- الجنيه غير المغلف: غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين،  ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن يجد صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي يصبح شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محلات صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

مزايا الاستثمار في الذهب والجنيهات

يساهم الاستثمار في الحفاظ على قيمة رأس المال من التضخم والتقلبات الاقتصادية.

يعد الاستثمار وسيلة للريح وبناء الثروة وتحقيق الأمان المالي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

التوترات الجيوسياسية الاستثمار في الجنيه الذهب الجنيه الذهب اليوم الجنيه الذهب الفائدة الأمريكية

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم

بعد الانهيار المفاجئ تحت «السرج»، خبير: الكهوف الجيرية تهدد سد النهضة

بكتيريا الإيكولاي، وزير الصحة يكشف سر المرض الغامض في أسوان (فيديو)

سعر الجنيه الذهب اليوم، زيادة متواصلة منذ الإعلان عن تخفيض الفائدة الأمريكية

وزير الإسكان يكشف حقيقة تلوث المياه في أسوان، وعبد الغفار يوضح أسباب الإصابات (بث مباشر)

القومى للبحوث ينجح فى تسجيل مكمل غذائي جديد مضاد للأكسدة ويدعم صحة العين

الزراعة تكشف أسباب قرار فتح باب استيراد كتاكيت الجدود والأمهات

الرئيس السيسي يتابع الوضع بأسوان

منوعات

المزيد

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

قطع كلمة رئيس البرازيل لتخطيه الوقت المسموح في الأمم المتحدة

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

المزيد

انفوجراف

فرعون جديد في عالم الاحتراف.. مرموش يتوهج خلال الموسم الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كل ما يصيب الإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج واليسر وتحسن الأحوال

شباب حول الرسول، عبد الله بن عمرو بن حرام "ظليل الملائكة"

المزيد
الجريدة الرسمية