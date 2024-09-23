سعر الجنيه الذهب اليوم، زيادة متواصلة منذ الإعلان عن تخفيض الفائدة الأمريكية

سعر الجنيه الذهب اليوم، ننشر سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات الاثنين وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية، حيث سجل نحو 28440 جنيها.

ارتفعت أسعار الجنيه الذهب نحو 600 جنيه خلال الأيام القليلة الماضية ومع إعلان تخفيض سعر الفوائد الأمريكية الأربعاء الماضى وحتى الآن، حيث قفز سعر الجنيه الذهب من 27840 جنيها إلى مستوى 28440 جنيها.

تخفيض الفائدة الأمريكية

وارتفعت أسعار الذهب بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في تيسير السياسة النقدية بخفض الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء.

وتوقع البنك حدوث خفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام ونقطة كاملة العام المقبل ونصف نقطة إضافية في عام 2026.

وقفز سعر الملاذ الآمن بنحو 26% في 2024، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 2010، مع اتجاه المستثمرين للتحوط من حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أنواع الجنيهات الذهب

الجنيه المغلف: والذي يتم صكه في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء وهو الأفضل عند شراء جنيهات ذهب للاستثمار لأنه مضمون ويمكن بيعه في أي مكان.

- الجنيه غير المغلف: غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن يجد صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي يصبح شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محلات صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

مزايا الاستثمار في الذهب والجنيهات

يساهم الاستثمار في الحفاظ على قيمة رأس المال من التضخم والتقلبات الاقتصادية.

يعد الاستثمار وسيلة للريح وبناء الثروة وتحقيق الأمان المالي.