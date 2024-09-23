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محافظات

محافظ أسوان يستقبل وفد شباب تنسيقية الأحزاب لإطلاعهم على الفرق الصحية والفنية (صور)

محافظ أسوان مع وفد
محافظ أسوان مع وفد تنسيقية الاحزاب

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وفد شباب تنسيقية الأحزاب حيث تم إطلاعهم على الجهود التى تبذلها أجهزة الدولة المصرية والخطوات والإجراءات السريعة التى اتخذتها المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة وسط متابعة لحظية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتعامل مع الحالات التى تعرضت للإصابة بنزلات معوية، وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لهم مما ساهم فى تماثلهم للشفاء.

وأشار إلى متابعة ذلك من خلال الفرق الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى قيام الفرق الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأخذ عينات من المياه بالمحطات والمرشحات والمنازل، والتأكد من جودتها وصلاحيتها، وهو الذى تكامل بالزيارات الميدانية للمحافظ للقرى، والتواجد وسط الأهالى لبث الطمأنينة فى نفوسهم.

فيما أشاد وفد شباب التنسيقية بهذه الجهود الكبيرة والعظيمة التى تم بذلها لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطنين.

 جاء ذلك فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، ووفد شباب التنسيقية الذى ضم النائب عمرو درويش عضو التنسيقية أمين سر لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتى عضو التنسيقية  أمين سر لجنة الشؤون المالية والإقتصادية  بمجلس الشيوخ،و النائبة نهى زكى عضو التنسيقية أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، والدكتور رامى عبد الباقى عضو التنسيقية أخصائى مكافحة العدوى والوبائيات، والدكتور محمد منصور محمد، والدكتور الحسن على محمد.

 

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حقيقة النزلات المعوية بأسوان محافظة أسوان وزير الصحه وزير الاسكان النزلات المعوية في أسوان

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