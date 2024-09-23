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بدء المقابلات الشخصية للطلاب الجدد بكلية السياحة والفنادق في الأقصر (صور)

جولة الدكتورة صابرين
جولة الدكتورة صابرين عبدالجليل بكلية السياحة والفنادق

حرصت الدكتورة صابرين عبدالجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، على متابعة أعمال إجراء المقابلات الشخصية لطلاب الفرقة الأولى بكلية السياحة والفنادق، المرشحين للالتحاق بالكلية، للقبول بأقسامها.

الطلاب الجدد بكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر 

وأشادت الدكتورة صابرين عبدالجليل بأعمال التنظيم واستقبال الطلاب الجدد؛ وتعاون أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بتوضيح كافة الاستفسارات للطلبة والطالبات، خلال محاضرة تعريفية بالأقسام المختلفة للكلية.

التعريف بأقسام كلية السياحة الفنادق بالأقصر 

وشهدت أعمال إجراء المقابلات الشخصية عملية  تنظيم مميزة من طلاب الكلية بالفرق المختلفة، والترحيب بزملائهم الجدد، كما قاموا بشرح مبسط لأقسام الكلية، لمساعدة زملائهم الجدد في تحديد رغبات الالتحاق بالأقسام بما يتلائم مع رغباتهم ومهاراتهم.

كلية الآثار جامعة الأقصر 

وفي وقت سابق أجرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية، بمبنى كلية الآثار، للوقوف على مدى جاهزيتها للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وذلك برفقة الدكتور خالد عبدالنعيم، عميد الكلية، وعدد الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، واطمأنت الدكتورة صابرين على انتهاء الكلية من الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية فى العام الجامعى الجديد، والتى شملت انتهاء أعمال الصيانة ومنظومة الكهرباء والصرف الصحى والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبة.

ووجهت رئيس جامعة الأقصر بإتاحة مناخ دراسى ملائم، وتوفير سبل الراحة للطلاب القدامى والجدد، واتباع كافة معايير السلامة والأمان لضمان واستدامة جميع المنشآت والمرافق والأجهزة، لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب وتوفير الاحتياجات التى تضمن انتظام سير العملية التعليمية.

 

 

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