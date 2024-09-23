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محافظات

الأقصر تستعد للاحتفال بيوم السياحة العالمي الخميس

أثناء الاجتماع, فيتو
أثناء الاجتماع, فيتو

ترأس محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، اجتماعا موسعا، بحضور نائب المحافظ الدكتور هشام أبوزيد، لبحث استعدادات احتفال المحافظة بيوم السياحة العالمي لعام 2024، والتي سيتم تنظيمها بمنطقة مركز الزوار بمعابد الكرنك صباح يوم الخميس القادم.

 

اليوم العالمي للسياحة

 وحضر الاجتماع اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وممثلى السياحة والآثار والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة والصوت والضوء والتنمية السياحية، وغرفة شركات السياحة بالأقصر، والنائبة أماني الشعولي عضو مجلس النواب وعدد من ممثلي القطاع السياحي بالمحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على أهمية مشاركة محافظة الأقصر فى الاحتفال بيوم السياحة العالمي، موجها جميع الجهات المشاركة في الاحتفال بتنفيذ الترتيبات اللازمة وإعداد برنامج تفصيلى متكامل لخروج الاحتفال بالشكل اللائق بمدينة الأقصر كأحد أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم. 

يذكر أنه يتم الاحتفال بيوم السياحة العالمي في يوم 27 من شهر سبتمبر من كل عام  بهدف تعزيز الوعي بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للسياحة.

 

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