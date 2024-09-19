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ثقافة وفنون

وزير الثقافة يستعرض نتائج اجتماع أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة

العلاقات الثقافية
العلاقات الثقافية الخارجية. فيتو

تلقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، تقريرًا مفصلًا من الدكتورة رانيا عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة بشأن نتائج اجتماع "أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة"، حيث تضمن الاجتماع استعراض أوجه التعاون الثنائي بالمجال الثقافي، والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

 

قطاع العلاقات الثقافية الخارجية

وأشاد الجانبان بعمق العلاقات الثقافية التي تربط بين مصر والكويت، وأكدا على أهمية تعزيز أواصر التعاون في هذا المجال، وفتح آفاق جديدة خاصة في مجال التكنولوجيا الرقمية، كما أوصى الجانبان، بضرورة الانتهاء من المشروعات المشتركة قيد الدراسة، وتوقيع بروتوكول تعاون لتنفيذها.

وأكد الجانبان على أهمية الثقافة كوسيلة للحفاظ على الهوية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين. وشددا على ضرورة الحفاظ على التراث الثقافي المشترك، وتحقيق التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع من الجانب الكويتي:  عائشة المحمود، الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومحمد نايف الخالدي، رئيس قسم العلاقات الثقافية العربية، ومن الجانب المصري: الدكتورة رانيا عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة.

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