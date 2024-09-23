الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد المدرسة اليابانية بالعريش (فيديو وصور)

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يتفقد المدرسة اليابانية بالعريش

تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الإثنين، المدرسة اليابانية بمدينة العريش.

محافظ شمال سيناء يتفقد المدرسة اليابانية بالعريش 

وخلال جولته التفقدية قام المحافظ بتفقد أرض الطابور، الملعب، غرفة الموسيقى،غرف الأنشطة والمهارات الحياتية، حوض الرمل لتعليم الطلبة التشكيل اليدوي، الفصول الدراسية، المكتبة.


وأكد المحافظ أن المدرسة اليابانية تعد أحد الصروح التعليمية بالمحافظة،وان المحافظة تتميز بوجود مختلف أنواع التعليم بها بكافة المراحل التعليمية ما يؤكد اهتمام الدولة  بالمنظومة التعليمية سواء المنشآت أو الطلاب أو المعلمين.


وأشار المحافظ إلي أن التعليم يلعب دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد من خلال المساهمة في عمليات التنمية وتخريج طالب متميز لسوق العمل.

وتأتي الجولة في إطار الجولات التي يقوم بها محافظ شمال سيناء لتفقد العملية التعليمية في مختلف مدن المحافظة.

محافظ شمال سيناء يتفقد مدارس إدارة العريش التعليمية

النقل: عبور قطارات البضائع لخط سيناء محملة بالحاويات (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء شمال سيناء محافظ شمال سيناء مدينة العريش

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

الخطيب يغيب عن رحلة الأهلي إلى السعودية

الداخلية تقيم عزاء والدة وزير الداخلية بمسجد المشير اليوم

أسعار الذهب العالمية تلامس أعلى مستوياتها

حدث غير مسبوق، شرطة الاحتلال تسحل رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي (فيديو)

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

آخر مستجدات جهود التصدي لسرقة التيار وتخفيف الأحمال وتحسين خدمات الكهرباء

منوعات

المزيد

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

قطع كلمة رئيس البرازيل لتخطيه الوقت المسموح في الأمم المتحدة

لاعب "يعض" منافسه في إنجلترا (فيديو)

لتسهيل الاقتحامات، قوات الاحتلال تبدأ في تركيب "أسانسير" بالمسجد الأقصى

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22-09-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبد الله بن عمرو بن حرام "ظليل الملائكة"

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية