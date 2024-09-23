محافظ شمال سيناء يتفقد المدرسة اليابانية بالعريش (فيديو وصور)

تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الإثنين، المدرسة اليابانية بمدينة العريش.

محافظ شمال سيناء يتفقد المدرسة اليابانية بالعريش

وخلال جولته التفقدية قام المحافظ بتفقد أرض الطابور، الملعب، غرفة الموسيقى،غرف الأنشطة والمهارات الحياتية، حوض الرمل لتعليم الطلبة التشكيل اليدوي، الفصول الدراسية، المكتبة.



وأكد المحافظ أن المدرسة اليابانية تعد أحد الصروح التعليمية بالمحافظة،وان المحافظة تتميز بوجود مختلف أنواع التعليم بها بكافة المراحل التعليمية ما يؤكد اهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية سواء المنشآت أو الطلاب أو المعلمين.



وأشار المحافظ إلي أن التعليم يلعب دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد من خلال المساهمة في عمليات التنمية وتخريج طالب متميز لسوق العمل.

وتأتي الجولة في إطار الجولات التي يقوم بها محافظ شمال سيناء لتفقد العملية التعليمية في مختلف مدن المحافظة.