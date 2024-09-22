محافظ شمال سيناء يتفقد مدارس إدارة العريش التعليمية
تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، عددا من مدارس إدارة العريش التعليمية، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد.
محافظ شمال سيناء يتفقد عددا من مدارس إدارة العريش التعليمية
وأكد المحافظ علي انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة وعددها 624 مدرسة مقيدًا بها 123 ألف و319 طالبا وطالبة، ويعمل بها نحو 9000 معلمًا ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوي المحافظة.
وقدم المحافظ التهنئة للطلاب والمعلمين بالعام الدراسي الجديد، موجها الشكر لمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية علي الجهود المبذولة لخدمة العملية التعليمية.
والتقى المحافظ بعدد من أولياء الأمور والأهالي خلال جولته التفقدية، حيث استمع الى المطالب والاحتياجات الخاصة بهم، ووجه بتلبيتها.
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