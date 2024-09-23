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رياضة

دوري أبطال أفريقيا، الاتحاد المنستيري يجهز شكوى ضد مولودية الجزائر

الكاف, فيتو
الكاف, فيتو

دوري أبطال أفريقيا، علق الاتحاد المنستيري التونسي علي الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراته ضد مولودية الجزائر في إياب الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2024 ـ 2025.

واعتبر الاتحاد المنستيري أن ما جد من أحداث مؤسفة هو عمل مدان بكل المقاييس ستترتب عنه شكوى رسمية من النادي للحصول على حقوقه، وذلك وفق بيان رسمي نشره النادي على صفحته الرسمية على منصة "فيس بوك". 

وقال الاتحاد المنستيري في بيانه: "تدين الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنستيري الأعمال الخطيرة وأحداث الشغب المؤسفة التي حصلت ضد النادي، وتؤكد أنها بصدد القيام بكل الإجراءات القانونية الممكنة لحماية حقوق النادي والحفاظ على صورته والدفاع عن سمعة الوطن في الخارج.

وأضاف: "تدعو إدارة النادي وزارة الشباب والرياضة، وكذلك الاتحاد  التونسي لكرة القدم إلى التدخل لدى كل الهيئات الدولية لرد الاعتبار لممثل كرة القدم التونسية وللرياضة التونسية".

وشهدت مباراة مولودية الجزائر وضيفه الاتحاد المنستيري التونسي مساء السبت أحداث شغب مؤسفة بعد نهايتها، وذلك في الممر المؤدي إلى غرف الملابس فضلا عن اشتباكات بين اللاعبين.

 

تأهل مولودية الجزائر إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا


وتأهل مولودية الجزائر إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عقب تغلبه على الاتحاد المنستيري بثنائية دون رد في إياب دور الـ32 بالبطولة على ملعب "الدويرة" بالجزائر.

ونجح الفريق الجزائري في تعويض خسارته بهدف دون رد خلال لقاء الذهاب الذي أقيم في تونس.

وحصدت الأندية الجزائرية العلامة الكاملة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بتأهل مولودية الجزائر وشباب بلوزداد دوري الأبطال وقسنطينة واتحاد الجزائر الكونفدرالية لدور المجموعات.

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