دوري أبطال إفريقيا، تصنيف الفرق المتأهلة لدور مجموعات
دوري أبطال إفريقيا، اكتمل عقد الأندية المتأهلة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا موسم 2024 - 2025، وذلك قبل إجراء القرعة يوم 7 أكتوبر المقبل في القاهرة.
ومن المقرر توزيع الـ 16 نادي المتأهل على 4 مجموعات من 4 أندية تخوض فيما بينها مباريات ذهاب وإياب على أن يتأهل بطل كل مجموعة ووصيفه إلى الدور ربع النهائي.
مستويات الفرق المتأهلة لدور مجموعات دوري الأبطال
وقبل سحب قرعة دور المجموعات، من المتوقع تقسيم الأندية الستة عشر حسب نتائجها في السنوات الأربع الأخيرة، وسجلاتها بشكل عام في المسابقة القارية وتصنيفها في "كاف".
ويضم المستوى الأول أندية: الأهلي (حامل اللقب) والترجي التونسي (وصيف حامل اللقب) وصن داونز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي.
أما المستوى الثاني فيضم أندية: الرجاء المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري، وبيراميدز، ويانغ أفريكانز التنزاني.
أما المستوى الثالث فيضم: أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والجيش الملكي المغربي، وساجرادا الأنغولي.
فيما ستكون أندية مولودية الجزائر ومانياما الكونغولي ودجوليبا المالي وستاد أبيدجان الإيفواري ضمن المستوى الرابع والأخير.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا يوم الـ25 من أكتوبر المقبل ضمن الجولة الأولى على أن تقام الجولة السادسة والأخيرة في الـ14 من ديسمبر المقبل.
وتبدأ الأدوار الإقصائية بربع النهائي يومي الـ28 والـ 29 من مارس 2025، على أن تجرى مباراة الدور النهائي ذهابا وإيابا بين الـ18 والـ 31 من مايو 2025.
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتماد الجوائز المالية للأندية المشاركة في النسخة القادمة من بطولتي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025.
قائمة الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025
وجاءت الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:
الفائز بالبطولة: يحصل على 4 ملايين دولار
الوصيف: يحصل على 2 مليون دولار
كل فريق مشارك في نصف النهائي: يحصل على 1,200 مليون دولار
كل فريق مشارك في ربع النهائي: يحصل على 900 ألف دولار
صاحب المركز الثالث في كل مجموعة: يحصل على 700 ألف دولار
صاحب المركز الرابع في كل مجموعة: يحصل على 700 ألف دولار
الدور التمهيدي: 50 ألف دولار لكل نادٍ.
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