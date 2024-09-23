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اقتصاد

وزير الاستثمار يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الاقتصادية

جانب من لقاء وزير
جانب من لقاء وزير الاستثمارمع سفير الاتحاد الأوروبي، فيتو

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء مشروعات وبرامج التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن هناك تنسيقا مستمرا بين مختلف الوزارات المعنية للوقوف على التحديات التي تواجه قطاعي الاستثمار والصناعة ووضع حلول وإجراءات من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، مشيرا إلى حرص الوزارة على تحسين مناخ الأعمال وإيجاد بيئة عمل مواتية أمام المستثمرين وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري.

ولفت «الخطيب» إلى أن الوزارة تعمل على تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية المتميزة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأوضح الوزير أن الاتحاد الأوروبي يعد أهم شريك تجاري واستثماري لمصر، مشيرا إلى أهمية استفادة المستثمرين الأوروبيين من المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، والتي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر العمالة المؤهلة وتوافر الطاقة، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم.

واستعرض اللقاء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بقيمة 67.7 مليار يورو كاستثمارات في مجالات الهيدروجين الأخضر، والسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

 

كما تم استعراض الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر بقيمة 7.4 مليار يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر على شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027.

وبحث اللقاء آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM وجهود الدولة لزيادة تنافسية الصادرات المصرية بأسواق الاتحاد الأوروبي، حيث تستهدف الدولة التوسع في الاستثمارات الخضراء، كما تعمل على التوسع في استخدام الهيدروجين والأمونيا الخضراء في تقنيات الصناعة، بما يساهم في تقليل الانبعاثات الدفيئة.

ومن جانبه أكد السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن مصر والاتحاد الأوروبي شريكان في مجالي التجارة والاستثمار،  مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد حاليا تطورا إيجابيا في شتى مجالات التعاون، مدعومة بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وأشار إلى حرص الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مصر في مجالات تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية بالسوق المصري وتوفير فرص العمل.

وحضر اللقاء حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.

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المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب

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