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اقتصاد

فودافون تكشف حقيقة تعطل الشبكة وتأثر الخدمات

فودافون، فيتو
فودافون، فيتو

 بعد تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود مشكلة في شبكة فودافون، وعدم تمكنهم من إجراء مكالمات هاتفية وبعض الخدمات الأخرى يبحث الكثير من المستخدمين عن السبب الحقيقي للمشكلة، وخلال السطور التالية نستعرض سبب مشكلة فودافون. 

 

سبب مشكلة فودافون مصر 

 وحول سبب المشكلة أوضحت فودافون مصر خلال ردها على استفسارات العملاء بشأن وجود عطل في الشبكة عن قيام الشركة بإجراء بعض التحديثات فى خدمة المكالمات والإنترنت وأيضا علي قاعدة البيانات. 

وفى شهر يوليو الماضي كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، السبب وراء أزمة محافظ فودافون كاش، وما حدث من تناقص حسابات العملاء.

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وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: في الساعة 5:45  بدأت الشركة المسؤولة عن سيستم محافظ فودافون كاش عملية التحديث وحدث أثناء ذلك خلل".

وأضاف أحمد بدوي: "ما حدث في محافظ الكاش ليس اختراقًا لكن عطل فني أو خلل حدث أثناء عملية تحديث السيستم".

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