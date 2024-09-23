فودافون تتصدر منصة "إكس" بعد تعرض الشبكة لعطل مفاجئ

تصدرت شركة فودافون الأكثر تداولًا على موقع “إكس”، تويتر سابقًا، بعد تعرض الشركة لعطل مفاجئ تسبب في انقطاع للخدمة وسحب رصيد العملاء.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#فودافون”.

وأثار خبر تعطل شبكة فودافون حالة من الجدل بين نشطاء منصة "إكس"، تويتر سابقًا، وانهالت التعليقات حيث كتب أحدهم، معلقًا على الخبر، قائلًا: “ما تقوم تتطمن على باقتك، شركة فودافون تتعرض للمرة المليوون للهكر اللي سرق المرادي الباقات والرصيد”.

وتساءل آخر: “هو في إيه شبكة فودافون ، الرصيد خلص إزاي”، وقال آخر: “اللي بيحصل دا مش طبيعي. في مشكلة في الرصيد”.

وقال آخر: “الناس في بلدي حائرون، تائهون، عن الرصيد في شبكة فودافون يبحثون.. الناس قاعدة تسأل ايه اللي حصل؟ شبكة في فودافون في عالم موازي”.

وكتب آخر: “عاجل.. عطل فني يضرب شركة فودافون”، متابعًا: "أي عميل بيتصل مهما كان معاه رصيد الرسالة الصوتية بتقول: لقد نفذ رصيدكم".

تعطل شبكة فودافون

وكانت شبكة فودافون قد تعرضت لعطل فني، تسبب فى توقف كافة المكالمات، ونفاد مفاجئ في رصيد عملاء الشركة، وعدم تمكنهم من إجراءات المكالمات الهاتفية وبعض الخدمات الأخرى، وتعد هذه المرة الثانية خلال شهرين.

تحديث محافظ فودافون كاش

وفي شهر يوليو الماضي كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، السبب وراء أزمة محافظ فودافون كاش، وما حدث من تناقص حسابات العملاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: في الساعة 5:45 بدأت الشركة المسؤولة عن سيستم محافظ فودافون كاش عملية التحديث وحدث أثناء ذلك خلل".



هل حدث اختراق لمحافظ فودافون كاش

وأضاف أحمد بدوي: "ما حدث في محافظ الكاش ليس اختراقًا لكن عطل فني أو خلل حدث أثناء عملية تحديث السيستم".