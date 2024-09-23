خلال شهرين، عطل يضرب شبكة فودافون

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وجود عطل في شبكة فودافون، ونفاد مفاجئ في رصيد عملاء الشركة، وعدم تمكنهم من إجراءات مكالمات هاتفية وبعض الخدمات الأخرى، وتعد هذه المرة الثانية خلال شهرين.

تحديث محافظ فودافون كاش

وفي شهر يوليو الماضي كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، السبب وراء أزمة محافظ فودافون كاش، وما حدث من تناقص حسابات العملاء.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: في الساعة 5:45 بدأت الشركة المسؤولة عن سيستم محافظ فودافون كاش عملية التحديث وحدث أثناء ذلك خلل".



هل حدث اختراق لمحافظ فودافون كاش



وأضاف أحمد بدوي: "ما حدث في محافظ الكاش ليس اختراقًا لكن عطل فني أو خلل حدث أثناء عملية تحديث السيستم".