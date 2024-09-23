تفاصيل استقبال رئيس مجلس الشيوخ وفد برلمانى فرنسي

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعضاء وفد مجلس الشيوخ الفرنسي "أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية".

وفد مجلس الشيوخ الفرنسي

ورحب "عبد الرازق" بالوفد الفرنسي، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأشاد عبدالرازق بحفاوة الاستقبال التى لقيها وفد مجلس الشيوخ المصرى فى زيارته لنظيره الفرنسي عام ٢٠٢٢.

كما بعث برسالة تقدير واحترام إلى نظيره الفرنسي مؤكدا تطلعه إلى زيارته لمصر.

ومن جانبه، أشاد الوفد الفرنسي بحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى ان مصر دائما فى القلب ولها دور محورى على المستويين الاقليمى والدولى



كما هنأ الوفد رئيس الشيوخ المصرى على ٤ أعوام من الإنجازات المتواصلة.



IMG-20240923-WA0010 IMG-20240923-WA0009 IMG-20240923-WA0006 IMG-20240923-WA0008 IMG-20240923-WA0007 IMG-20240923-WA0004 IMG-20240923-WA0005 IMG-20240923-WA0003



و نقل الوفد تحيات رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى المستشار عبدالرازق مشيرا إلى انه سوف يقوم بزيارة إلى مصر فى ٢٠٢٥.

حضر اللقاء من الجانب المصرى المستشار محمود إسماعيل عتمان امين عام المجلس والنواب هانى نعمة الله، هبه شاروبيم، ريهام عفيفى ، نفين جورج، حنان سليمان، كاميليا صبحى وطارق رسلان، والسفيرة دينا الصيحى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

سفير فرنسا بالقاهرة

كما استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة.

في مستهل اللقاء رحب " عبد الرازق بالسفير الفرنسي، مؤكدا أن مصر وفرنسا تجمعهما علاقات تاريخية وممتدة تشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية والبرلمانية بين البلدين، مشددا على أن مصر حريصة على توطيد العلاقات مع فرنسا في جميع المجالات.



مناخ الاستثمار في مصر

وأكد عبد الرازق أن مناخ الاستثمار في مصر الآن يفتح ذراعيه تماما لكل اقتراح أو مشروع فرنسي للعمل والاستثمار في مصر.



كما شهد اللقاء التطرق إلى بحث تعزيز أوجه التعاون خلال المرحلة القادمة بما يصب في النهاية لتقوية الروابط التاريخية وفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين.

من جانبه، عبر سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرا إلى تقديره بالدور الفاعل الذي يقوم به مجلس الشيوخ المصري وما تربطه من علاقات متميزة للغاية مع مجلس الشيوخ الفرنسي بما يعزز العلاقات بين البلدين.

الرئيس عبد الفتاح السيسى

وأكد السفير الفرنسي على العلاقات القوية التى تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والتنسيق الوثيق بينهما حيال كافة القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وأشاد بعمق العلاقات التاريخية التى تربط بين القاهرة وباريس فى شتى المجالات.. ووصفها بأنها "وثيقة للغاية" لاسيما على الصعيد السياسى والشعبي ؛ مؤكدا على أن الشعب الفرنسي دائما ما ينظر إلى مصر وحضارتها بشغف خاص.