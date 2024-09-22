الرجاء يفوز على سمارتكس 0/2 ويصعد لمجموعات دوري أبطال أفريقيا

نجح فريق الرجاء البيضاوي، في بلوغ دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تجاوز عقبة سمارتكس الغاني في دور الـ32.

وفاز الرجاء على ضيفه سمارتكس الغاني، بنتيجة 2-0 مساء أمس السبت، في إياب دور 32 من عمر البطولة الأفريقية، على استاد العربي الزاولي.

ثنائية العملاق البيضاوي حملت توقيع مروان زيلا ونوفل الزرهوني في الدقيقتين 42 و89.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بنتيجة 2-2.

ويصعد 16 فريقا إلى مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة، إلى ربع النهائي، الذي يقام بنظام الذهاب والإياب.