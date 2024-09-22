لوائح الكاف كلمة السر.. صدام مصري محتمل بمجموعات دوري أبطال إفريقيا.. والأهلي وبيراميدز وجها لوجه في هذه الحالة

دوري أبطال إفريقيا، تأهل الأهلي وبيراميدز ممثلا الكرة المصرية، إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتخطى الأهلي عقبة جورماهيا الكيني بدور الـ32 بعد الفوز ذهابا 0-3 وتكرار نفس النتيجة إيابا.



ونجح بيراميدز في حصد تذكرة التأهل على حساب الجيش الرواندي بعد التعادل بهدف لكل منهما في رواندا والفوز بالقاهرة 3-1.

صدام مصري محتمل في دوري أبطال إفريقيا

وقد تسفر قرعة مرحلة المجموعات بالبطولة القارية عن صدام مصري بين الأهلي وبيراميدز، لوقوع الفريقين في تصنيف مختلف بالقرعة، التي لم يتم تحديد موعدها بشكل رسمي.



وأسفرت نتائج دوري أبطال أفريقيا الحالية عن اكتمال المستوى الأول الذي يضم الأهلي حامل اللقب والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.



ومن المنتظر أن يقع بيراميدز في المستوى الثاني بجانب الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

لوائح الكاف

ولا تمنع لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواجهة فريقين من نفس الدولة بمرحلة المجموعات.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتماد الجوائز المالية للأندية المشاركة في النسخة القادمة من بطولتي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025.

قائمة الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025

وجاءت الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:

الفائز بالبطولة: يحصل على 4 ملايين دولار

الوصيف: يحصل على 2 مليون دولار

كل فريق مشارك في نصف النهائي: يحصل على 1,200 مليون دولار

كل فريق مشارك في ربع النهائي: يحصل على 900 ألف دولار

صاحب المركز الثالث في كل مجموعة: يحصل على 700 ألف دولار

صاحب المركز الرابع في كل مجموعة: يحصل على 700 ألف دولار

الدور التمهيدي: 50 ألف دولار لكل نادٍ.