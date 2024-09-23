بوستر دعائي جديد لفيلم دواين جونسون وكريس إيفانز RED ONE

ذا روك ، نشر الممثل الشهير، دواين جونسون، ملصقا دعائيا جديدا لفيلمه الأكشن الكوميدي RED ONE، عبر صفحته الرسمية لموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهر فيه بصحبة أبطال الفيلم، وعلى رأسهم الممثل الشهير كريس إيفانز، وجي كي سيمونز.

تفاصيل فيلم RED ONE

RED ONE ، فيلم ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي، وهو من بطولة، النجم دواين جونسون، الملقب بذا روك، وكريس إيفانز، وجي كي سيمونز.

وتدور أحداث فيلم RED ONE، بعد عملية اختطاف صادمة لسانتا كلوز، ويجب على قائد الأقزام الشراكة مع صائد مكافآت لإنقاذ عيد الميلاد، ومن المقرر عرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 15 نوفمبر ٢٠٢٤.