المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة لواء جولاني الإسرائيلية
غزة الآن ، أعلنت المقاومة الإسلامية فى العراق في بيان صادر عنها اليوم الأثنين، أنها استهدفت بالطائرات المسيّرة أهدافا في جنوب الأراضي المحتلة، حسبما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية.
وقالت فى بيانها: “ استهدف مجاهدونا صباح اليوم الإثنين، قاعدة مراقبة لواء جولاني الصهيوني بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، ونؤكد استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء”.
ومن جانب آخر ذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12إن صافرات الإنذار دوت في جنوب هضبة الجولان تخوفًا من تسلل طائرات مسيرة معادية.
المقاومة العراقية تستهدف مواقع إسرائيلية
وكانت المقاومة الإسلامية في العراق، قد أعلنت صباح أمس في بيان صادر عنها، أنها استهدفت بالطائرات المسيّرة أهدافا في جنوب الأراضي المحتلة.
وقالت المقاومة الإسلامية في العراق:" استهدفنا فجر اليوم بصواريخ كروز مطورة أهدافا شمال أراضينا المحتلة".
وأضافت المقاومة العراقية في بيانها:" استهدفنا قاعدة الأغوار العسكرية الشمالية في أراضينا المحتلة بالطيران المُسير ونؤكد استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
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