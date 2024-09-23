وزارة الخارجية تعرب عن خالص التعازي لإيران في ضحايا انفجار منجم الفحم
أعرب السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة عن خالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الإيراني في ضحايا حادث انفجار منجم للفحم في محافظة خراسان، مما أسفر عن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.
وتتقدم وزارة الخارجية بأصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل لكافة المُصابين.
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