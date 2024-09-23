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180 ألف راكب دراجات نارية يتجمعون عند ضريح فاطيما لمباركة خوذاتهم في البرتغال (فيديو)

ركاب الدراجات، فيتو
ركاب الدراجات، فيتو

مزار فاطيما ، تجمع ما يقدر بنحو 180 ألف راكب دراجات نارية أمس الأحد عند ضريح سيدة فاطيما في وسط البرتغال لحضور الحج السنوي التاسع لمباركة خوذاتهم.

وقال كارلوس كابيسينهاس، رئيس مزار فاطيما، إن الحدث زاد بثبات في الأهمية، وهو مشهور بروح الود وكذلك مظاهر التفاني. كان الإقبال هذا العام هو الأكبر على الإطلاق، تحت شعار "نحن نتشكل ونسترشد بما نحب!"، بدأ الحج بموكب مجموعة من راكبي الدراجات النارية يحملون تمثال سيدة فاطيما بجوار كنيسة الثالوث الأقدس، تلا ذلك قداس تم خلاله مباركة خوذات راكبي الدراجات النارية.

يتم تنظيم الحج من قبل جمعية مباركة الخوذ والعديد من أندية الدراجات النارية الوطنية والدولية. تنضم قوات الشرطة المختلفة إلى الحدث وتدعمه.

قال كابيسينهاس: "يأتي العديد من راكبي الدراجات النارية هؤلاء لطلب حماية الله من خلال السيدة العذراء لرحلاتهم. لكنهم يأتون أيضًا لتذكر أولئك الذين غادروا بالفعل. الذين ماتوا بالفعل، وكثير منهم في حوادث، وأولئك الذين أصيبوا، وأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة".

وفقا للبيانات الوطنية، كان هناك 8936 حادثا للدراجات النارية في البرتغال في عام 2023، مما أسفر عن 124 حالة وفاة و766 إصابة خطيرة.

وتقام أهم رحلة حج إلى ضريح فاطيما في 13 مايو من كل عام، احتفالا بالتاريخ الذي تجلت فيه مريم، والدة يسوع، أمام ثلاثة أطفال من الرعاة في عام 1917، وفق المؤمنين الكاثوليك.

وقام البابا فرنسيس بتقديس الطفلين في 13 مايو 2017، خلال الذكرى المئوية لذلك الظهور. الطفلة الثالثة، التي أصبحت راهبة تُعرف باسم الأخت لوسيا، هي محور إجراء طويل الأمد بقيادة الفاتيكان يمكن أن يؤدي إلى تقديسها أيضًا.

 

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